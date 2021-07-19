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Синоптики рассказали, когда в столицу вернется ясная погода

Анастасия Колоскова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали, когда в столицу вернется ясная погода
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачность в Москве начнет рассеиваться во вторник, 20 июля, а уже в среду жители столицы смогут насладиться ясной погодой. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Уже во второй половине дня во вторник облачность будет рассеиваться, существенных осадков уже не ожидается — лишь небольшие дождики. В среду, четверг будет преимущественно без осадков и переменная облачность, — цитирует синоптика ТАСС.

Согласно прогнозу, днем во вторник в Москве ожидается 25–27 градусов тепла, а в среду — плюс 24–26 градусов. Температура будет постепенно понижаться. Уже в четверг столбики термометров покажут плюс 22–24 градуса, а в последний день рабочей недели — 19–24 градуса тепла.

По словам Романа Вильфанда, установившийся в центре России стационарный антициклон постепенно стал смещаться с запада на восток. Поэтому на этой неделе жара в столице будет постепенно отступать, а температура — ежедневно понижаться на два–три градуса.

Уже к грядущим выходным дневная температура воздуха опустится до 22 градусов, а ночью столбики термометров упадут до 13–15 градусов. У москвичей появится долгожданная возможность передохнуть от «египетской» жары и насладиться типичным московским летом. Июльская температура наконец-то войдет в свою климатическую норму.

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