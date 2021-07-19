Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Победы запустил конкурс видеороликов о битве за Москву

Татьяна Плотникова

Город
Музей Победы запустил конкурс видеороликов о битве за Москву
Фото: ФГБУК «Музей Победы»
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Московский Музей Победы приглашает всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Московские рубежи», приуроченном к 80-летию битвы за Москву.

Конкурсантам предстоит снять видеосюжеты продолжительностью две-три минуты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Видеоряд следует сопроводить рассказом об истории данного места и его значении в истории битвы.

Жюри конкурса оценит присланные работы на соответствие теме, креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), информативность, качество видеосъемки.

Поучаствовать в конкурсе могут все желающие старше семи лет. Ролики принимаются до 21 ноября 2021 года. Итоги конкурса подведут в начале декабря 2021 года.

Все участники конкурса получат сертификаты, победители и призеры — дипломы и сувениры, сообщается на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.

Тем временем Музей Победы продолжает международный конкурс «Собаки-герои», приуроченный ко Дню фронтовой собаки. Прислать рисунок четвероногого друга можно до 25 июля, итоги конкурса подведут 14 августа. Юных москвичей также пригласили принять участие в конкурсе рассказов, который посвящен Дню фронтовой собаки. Всероссийский детский конкурс рассказов «Мой верный друг» проводится для ребят от 7 до 17 лет.

Читайте также:
Битва за МосквуконкурсВеликая Отечественная война
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Все мнения
О проекте