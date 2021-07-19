Музей Победы запустил конкурс видеороликов о битве за Москву

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Московский Музей Победы приглашает всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Московские рубежи», приуроченном к 80-летию битвы за Москву.

Конкурсантам предстоит снять видеосюжеты продолжительностью две-три минуты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Видеоряд следует сопроводить рассказом об истории данного места и его значении в истории битвы.

Жюри конкурса оценит присланные работы на соответствие теме, креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления), информативность, качество видеосъемки.

Поучаствовать в конкурсе могут все желающие старше семи лет. Ролики принимаются до 21 ноября 2021 года. Итоги конкурса подведут в начале декабря 2021 года.

Все участники конкурса получат сертификаты, победители и призеры — дипломы и сувениры, сообщается на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.

Тем временем Музей Победы продолжает международный конкурс «Собаки-герои», приуроченный ко Дню фронтовой собаки. Прислать рисунок четвероногого друга можно до 25 июля, итоги конкурса подведут 14 августа. Юных москвичей также пригласили принять участие в конкурсе рассказов, который посвящен Дню фронтовой собаки. Всероссийский детский конкурс рассказов «Мой верный друг» проводится для ребят от 7 до 17 лет.