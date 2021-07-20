Въезд машин в подмосковный Жуковский ограничат из-за МАКС-2021

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Въезд и транзит машин через город Жуковский в Московской области будет временно ограничен в связи с проведением Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

В течение шести дней — с 20 по 25 июля, когда будет проходить МАКС-2021 — с 08:00 до 22:00 въехать в Жуковский на машине смогут только его жители. Для этого потребуется предъявить паспорт с отметкой о постоянной регистрации.

Право въезда будет также у автомобилей со специальными пропусками от дирекции авиасалона или городской администрации.

В то же время общественный транспорт будет работать без ограничений, в Жуковский можно будет беспрепятственно добраться на автобусах, маршрутных такси и пригородных электричках.

В самом городе скорректируют съему транспортного движения, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд автобусов-экспрессов до территории Летно-Исследовательского института имени Громова (место проведения авиасалона), сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Жуковского.

Для удобства гостей авиасалона МАКС-2021 и жителей Подмосковья с 23 по 25 июля около 350 дополнительных электричек начнут ходить между Москвой и городом Жуковским. Электрички до места проведения салона будут отправляться с Казанского вокзала и следовать до станций Отдых или Есенинская.