Выставка ко Дню шахмат пройдет в филиале Музея Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

В Красногорском филиале Музея Победы во вторник, 29 июля, начнет работать выставка, приуроченная к Международному дню шахмат. Временная экспозиция в рамках проекта «Приближение. История в деталях» расскажет, как играли в шахматы в годы Великой Отечественной войны.

Как отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко, даже на фронте красноармейцы находили время для партии в шахматы. Не менее популярной эта игра была и среди военнопленных. В лагерях, в том числе и в Красногорске, пленным врагам разрешали играть в шахматы.

Зачастую шахматные доски и фигуры были самодельными — именно такие экспонаты из фондовой коллекции музея увидят посетители выставки. Например, в экспозиции представлены деревянные доска и фигуры работы немецкого художника Ганса Мрозинского, которого содержали в лагере для военнопленных в Красногорске в 1946 году. На выставке также покажут деревянные шахматные фигуры немецкого писателя, военнопленного Клауса Фритцше, изготовленные в 1940-х годах.

Также посетителям продемонстрируют редкие фотографии времен Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 24 августа 2021 года.

Также Музей Победы приглашает всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе «Московские рубежи», приуроченном к 80-летию битвы за Москву. Конкурсантам предстоит снять видеосюжеты продолжительностью две-три минуты на фоне улицы, здания, парка, памятника или других значимых мест Московской битвы. Видеоряд следует сопроводить рассказом об истории данного места и его значении в истории битвы.