Мишустина попросили разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам

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Российские риелторы предложили ввести в России альтернативный способ обеспечения граждан жильем, разрешив работодателям выдавать своим сотрудникам ипотечные кредиты по низким ставкам.

В соответствующем обращении федеральной сети риелторских компаний «Этажи» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину содержится инициатива наделить работодателей правом оформлять закладные и оперировать ими, фактически сделав их финансовыми организациями. Компании смогут также выдавать кредиты с более низким первоначальным взносом благодаря возможности свободно распоряжаться собственными средствами.

Ставка по ипотеке от компании может зависеть от показателей работы каждого конкретного сотрудника. При увольнении человек сможет продолжать выплачивать кредит тому же работодателю, однако при этом ипотечная ставка может вырасти, говорится в письме. Все подобные моменты должны быть прописаны в договоре кредитования.

По мнению авторов предложения, такой способ позволит повысить конкуренцию на ипотечном рынке за счет дополнительного притока капитала со стороны бизнеса. Кроме того, компании получат в своем распоряжение дополнительный инструмент повышения лояльности сотрудников и эффективный способ инвестирования.

В российском правительстве подтвердили, что обращение риелторов поступило в аппарат кабмина и было направлено в министерство финансов на проработку по существу. В ведомстве, в свою очередь, рассказали, что предложение находится на рассмотрении, пишут «Известия».

Президент РФ Владимир Путин также предложил способ улучшить обеспеченность российских семей жильем. Он выступил с инициативой внести в законодательство об освобождении семей с двумя детьми от налога с продажи жилья, в случае если они в ближайший год собираются купить новое.