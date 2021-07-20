Синоптик предупредил москвичей о предстоящем «обвале холода»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предстоящее снижение температуры воздуха в столичном регионе будет ощущаться как «обвал холода» на фоне прежней аномальной жары. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Пол прогнозам синоптиков, с 22 июля столбики термометров в Москве и Московской области будут опускаться ниже 20 градусов, причем возвращение аномальной жары в ближайшее время не предвидится.

Хотя температурные значения будут близки к климатической норме, это будет обвал холода по сравнению с аномально жаркой погодой, предупредил Вильфанд. В столичный регион придут холодные северные ветры, которые также внесут свой вклад.

Однако благодаря снижению температуры качество воздуха в Москве изменится в лучшую сторону — он станет более свежим, поэтому жители и гости столицы смогут «дышать полной грудью», рассказал метеоролог ТАСС.

Вильфанд также рассказал, что облачность в Москве начнет рассеиваться во вторник, 20 июля, а уже в среду жители столицы смогут насладиться ясной погодой. Уже во второй половине дня во вторник облачность будет рассеиваться, существенных осадков уже не ожидается — лишь небольшие дождики. В среду, четверг будет преимущественно без осадков и переменная облачность.