В Роспотребнадзоре создали иммуночип для диагностики клещевой инфекции

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Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали иммуночип, который позволяет диагностировать одну из самых опасных инфекций, передаваемых клещами, — боррелиоз (болезнь Лайма).

Переносчиками боррелиоза являются иксодовые клещи, через укус которых возбудители проникают в тело человека. В отличие от клещевого энцефалита, который развивается стремительно, болезнь Лайма может не давать о себе знать долгое время.

Основным признаком заболевания в большинстве случаев является кольцевая мигрирующая эритема — крупное красное пятно, возникающее на различных участках тела. В отсутствие данного признака боррелиоз может проявиться лишь спустя несколько недель, причем в виде поражения суставов, сердца, нервной системы.

Несвоевременное лечение болезни Лайма грозит ее переходом в хроническую форму, что, в свою очередь, чревато развитием паралича. Поэтому вопрос диагностики боррелиоза является крайне важным. Правильно поставить диагноз можно с помощью анализа на антитела к боррелиям. Поскольку антитела формируются очень медленно и не во всех случаях, необходимы чувствительные и специфические тесты.

Специалисты Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали иммуночип с флуоресцентной детекцией, который позволяет выявить нужные белки с помощью фиксации излучения. Чип выглядит как небольшой слайд из стекла или пластика, покрытый нитроцеллюлозой. На нем раздельно закреплены антигены или синтетические пептиды. Специальные реактивы помогают определить формирующийся комплекс антиген-антитело.

Новый метод диагностики демонстрирует повышенную чувствительность и специфичность, а стоит анализ при этом меньше, рассказали в Роспотребнадзоре «Известиям».

Помимо боррелиоза клещи передают энцефалит. Как рассказал специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, особую опасность это представляет для всего Зауралья, территорий, что находятся севернее Москвы, а также северных районов Московской области.