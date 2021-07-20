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Незаконную надстройку над гаражом снесли в ТиНАО

Татьяна Плотникова

Город
Незаконную надстройку над гаражом снесли в ТиНАО
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа надстройки над гаражным боксом, незаконно возведенной на территории ТиНАО.

Самострой площадью 20 квадратных метров обнаружили на земельном участке по адресу поселение Сосенское, в районе поселка Мосрентген. Из пеноблоков были смонтированы стены и каркас надстройки.

Как отметил руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, разрешение на возведение надстройки не выдавалось, земельный участок под цели строительства или реконструкции не предоставлялся. Нарушение устранено, самострой демонтирован, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что с 1 июля Госинспекция будет контролировать недвижимость по новым правилам. Ведомство будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений: чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки.

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