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Госинспекция будет контролировать недвижимость в Москве по новым правилам с 1 июля

Полина Долганова

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Госинспекция будет контролировать недвижимость в Москве по новым правилам с 1 июля
Фото: Pixabay

Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» вступает в силу с 1 июля 2021 года в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Изменения помогут снизить административную нагрузку на бизнес. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках реформы приоритетность контрольных мероприятий сдвигается на профилактические действия в отношении предпринимателей.

— Теперь Госинспекция по недвижимости будет проводить проверки в зависимости от оценки рисков возможных нарушений. Чем выше риск, тем чаще будут проводиться проверки, — уточнил заммэра.

Он добавил, что изменения помогут снизить количество контрольно-надзорных мероприятий в отношении добросовестных предпринимателей.

Ефимов напомнил, что за прошлый год Госинспекция направила 399 предостережений и провела 57 публичных мероприятий.

С 1 июля информация о всех мероприятиях надзорного органа по недвижимости будет отображаться в едином реестре контрольных мероприятий. Если данных о мероприятии нет на портале, проводить их нельзя.

Заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев в свою очередь рассказал, что в число основных задач реформы входит сокращение количества допускаемых нарушений, а не привлечение предприятий к ответственности. Он заключил, что изменения помогут системно осуществлять надзор за соблюдением обязательных требований, а также позволят снизить периодичность проведения контрольных мероприятий. В результате реформы будут также снижены расходы на организацию надзорной деятельности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что Госинспекция по недвижимости за 15 лет пресекла более 75 тысяч нарушений в имущественно-земельной сфере.

Ведомство за все время выявило около 32 тысяч объектов незаконного строительства, площадь демонтированных самостроев составила более 4,3 миллиона квадратных метров. Впоследствии эти территории благоустраивают и создают детские площадки, скверы и зеленые зоны отдыха.

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