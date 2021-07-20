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Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 июля

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 июля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во вторник, 20 июля, столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле под влиянием холодного атмосферного фронта. Ожидается жаркая и облачная, с прояснениями, погода. Не исключены кратковременные дожди.

Температура воздуха в Москве достигнет 26–28 градусов, в Подмосковье возможно от 23 до 28 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Между тем в Москве ожидается снижение температуры воздуха в столичном регионе будет ощущаться как «обвал холода» на фоне прежней аномальной жары. Пол прогнозам синоптиков, с 22 июля столбики термометров в Москве и Московской области будут опускаться ниже 20 градусов, причем возвращение аномальной жары в ближайшее время не предвидится.

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