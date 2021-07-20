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Получать скидки в Интернет-магазинах стало возможно по карте москвича

Полина Долганова

Город
Получать скидки в Интернет-магазинах стало возможно по карте москвича
Фото: freepik.com

Жители столицы теперь смогут получать скидки до 28 процентов по карте москвича при покупках в Интернете. К программе лояльности присоединились более 50 российских онлайн-магазинов.

— Более 50 интернет-площадок, участвующих в программе, предоставляют скидки до 28 процентов на самые востребованные товары и услуги, — рассказал генеральный директор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Полный список партнеров можно найти в официальных аккаунтах карты в социальных сетях.

Скидка в размере 28 процентов действует на онлайн-курсы по программированию. По скидке 20 процентов можно приобрести товары для дома и некоторые умные приборы. Со скидкой до 15 процентов москвичи смогут купить понравившуюся одежду и обувь.

Для получения скидки в магазине жителю столицы необходимо будет указать серию и номер своей карты. Сделать это можно либо в личном кабинете, либо в соответствующем поле в разделе оформления заказа. Курьеры некоторых магазинов могут попросить показать карту после доставки заказа, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

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