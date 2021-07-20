Порошенко заявил, что за год Крым вернется в состав Украины

Фото: twitter.com/poroshenko

Экс-президент Украины и лидер одной из политических партий Петр Порошенко выразил надежду, что за год Крым вернется «домой». Для этого необходимо преодолеть якобы «агрессора» в лице России. Об этом он 19 июля написал на своей странице в Facebook.

Сам его пост в социальной сети посвящен празднику — Курбан-байраму. Он поздравил мусульман и вспомнил крымских татар, с которыми надеется встретить следующий праздник в одной стране.

— Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернем Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымские татары будут свободно праздновать Курбан-байрам, — заявил Порошенко.

В конце записи он заявил, что в следующем году праздник будет отмечаться в Бахчисарае и еще раз упомянул, что полуостров якобы принадлежит Украине.

В феврале Порошенко заявлял, что существуют исторические причины, которые привели страну к потере Крымского полуострова. По его мнению, после распада СССР Россия сделала ставку на образование «пророссийских» автономий на территории бывших союзных республик, в том числе в Крыму и Приднестровье. Он упомянул, что тогда Киев сильно зависел от Москвы, поэтому не мог этому противостоять.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт»