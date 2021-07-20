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Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Бутырском районе

Полина Долганова

Город
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Бутырском районе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Большая Новодмитровская улица, дом 63Карта всех событий

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят на территории колледжа по подготовке социальных работников в Бутырском районе столицы. Разрешение на строительные работы действует до 3 декабря 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Объект появится по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 63.

Внутри трехэтажного здания будет оборудован бассейн, универсальный игровой зал, массажный кабинет и зимний сад. Для сотрудников комплекса в помещении появятся тренерские залы и методические кабинеты. Территория вокруг центра будет благоустроена: специалисты высадят там деревья и сделают открытую парковку.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что после подачи застройщиком извещения о начале строительства будет составлен график проверок работ по возведению ФОКа.

— Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований, — добавил он.

Спортивные центры строят в столичных районах массовой застройки и различных городских кварталах, где замечена нехватка спортивных объектов. Около 40 процентов будущий комплексов будут открыты благодаря городскому бюджету. Остальные здания возводятся на деньги инвесторов.

В 2021 году в Москве планируют ввести в эксплуатацию 13 новых объектов спортивного назначения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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