ФСБ утвердит сведения, запрещенные к передаче иностранным государствам

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Сведения, которые не относятся к государственной тайне, но способны навредить интересам России, нельзя будет передавать иностранным государствам. Об этом говорится в проекте приказа директора ФСБ. Он размещен на официальном портале правовой информации.

— Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации, — написано в документе.

Различают военные сведения, не имеющие гостайны, и военно-производственные, не имеющие гостайны. Всего их в приказе насчитывается 61.

Среди таких сведений информация о воинских частях, о моральном духе армии и преступлениях в ней, о космической программе, а также оценки и прогнозы политической, стратегической и оперативной обстановки в стране.

Ведомство 6 июля задержало эстонского консула за получение им от гражданина России материалов закрытого характера. По словам сотрудников ФСБ, к нему примут меры, так как его действия имели враждебные намерения в отношении государства.