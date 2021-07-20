Вирусолог назвал последствие неполной вакцинации от коронавируса

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При введении только первого компонента вакцины от COVID-19 сформируется более слабый иммунитет. Его может не хватить, чтобы справиться с индийским штаммом вируса. Об этом во вторник, 20 июля, заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Почему надо делать две прививки? Дело в том, что штамм «дельта» в высокой степени, но не полностью нейтрализуется антителами вакцины, которая делалась на «нулевой» штамм, то есть уханьский, — рассказал он.

«Спутник V» имеет эффективность в 80 процентов против нового штамма болезни, против уханьского она имела 95 процентов. Причем такие цифры достигались только при введении обоих компонентов вакцины. Вирусолог уверен, что «надо вакцинироваться по схеме и не импровизировать».

— Прививка одним компонентом дает более слабый иммунитет, — заключил Аграновский в интервью радио Sputnik.

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов призвал привить 80 процентов россиян из-за «дельта»-штамма. Он заявил, что если затянуть вакцинацию на два–три года, то вирус «обгонит все вакцины». Специалист отметил, что у уханьского варианта коронавируса репродуктивное число (количество человек, которые будут заражены одним заболевшим) составляет 2,5–3, а у индийского варианта — 5–6.

На сегодняшний день в Москве работают 119 центров вакцинации на базе столичных поликлиник. Сделать в них укол можно по предварительной записи в любой день с 08:00 до 22:00. В павильонах «Здоровая Москва» горожан прививают в порядке живой очереди. Они открываются в то же время, что и пункты вакцинации в поликлиниках, однако в павильонах обычно прививают всех желающих, пока очередь не подойдет к концу.

Вакцинироваться в Москве также могут и иностранные гости столицы. Для них работает крупнейший центр вакцинации в «Лужниках». Кроме того, привиться от коронавируса иностранцы могут и в миграционном центре в Сахарове и еще в 25 медицинских учреждениях.