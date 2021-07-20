«Третьему ребенку быть!»: Полина Гагарина рассказала о предсказании звездочета

Фото: Instagram / gagara1987

В настоящее время традиционные ценности все настойчивее смещаются на второй план. Семья, дети, крепкие отношения — для многих эти понятия стали своего рода анахронизмом. Не малой популярностью пользуется и идеология чайлдфри, постулирующая отказ от потомства. Среди знаменитостей много женщин и девушек, разделяющих эту идею. Однако певица Полина Гагарина к ним не относится: у нее уже двое детей, и она готова родить еще.

В недавнем выпуске кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой исполнительница призналась, что хотела бы завести еще одного ребенка. В этом вопросе ее волнует только сопутствующие беременности гормональные изменения. Порой они негативно сказываются на фигуре и в целом на внешности. Тем не менее это не останавливает Гагарину. К тому же медиум предсказал ей рождение очередного малыша.

— Звездочет сказал, что третьему ребенку быть! Можно попозже, пожалуйста, я хочу походить худой еще чуть-чуть. Если бы происходило: забеременела — родила. Да хоть десять! — рассказала Гагарина.

Недавно Полина Гагарина поразила своих поклонников «элегантным выходом». Она отправилась на пляж в широкополой шляпе, коротких шортах и с надувной касаткой в руках.