Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Третьему ребенку быть!»: Полина Гагарина рассказала о предсказании звездочета

Илья Ашуров

Общество
«Третьему ребенку быть!»: Полина Гагарина рассказала о предсказании звездочета
Фото: Instagram / gagara1987

В настоящее время традиционные ценности все настойчивее смещаются на второй план. Семья, дети, крепкие отношения — для многих эти понятия стали своего рода анахронизмом. Не малой популярностью пользуется и идеология чайлдфри, постулирующая отказ от потомства. Среди знаменитостей много женщин и девушек, разделяющих эту идею. Однако певица Полина Гагарина к ним не относится: у нее уже двое детей, и она готова родить еще.

В недавнем выпуске кулинарного шоу Ляйсан Утяшевой исполнительница призналась, что хотела бы завести еще одного ребенка. В этом вопросе ее волнует только сопутствующие беременности гормональные изменения. Порой они негативно сказываются на фигуре и в целом на внешности. Тем не менее это не останавливает Гагарину. К тому же медиум предсказал ей рождение очередного малыша.

— Звездочет сказал, что третьему ребенку быть! Можно попозже, пожалуйста, я хочу походить худой еще чуть-чуть. Если бы происходило: забеременела — родила. Да хоть десять! — рассказала Гагарина.

Недавно Полина Гагарина поразила своих поклонников «элегантным выходом». Она отправилась на пляж в широкополой шляпе, коротких шортах и с надувной касаткой в руках.

Читайте также:
Полина Гагаринабеременностьзвезды
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Все мнения
О проекте