Народные приметы и поверья: почему нельзя спать ногами к двери

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Народные приметы не рекомендуют спать ногами к входной двери. Считается, что это способно навлечь беду и ухудшить самочувствие. Действительно ли расположение кровати способно повлиять на счастливое течение жизни?

В мифологии многих народов, в том числе славянских и скандинавских, дверь воспринималась как портал в иной мир. По этой причине и появилось поверье: засыпая ногами к двери, можно приблизить смерть. Люди искренне верили, что обращенные к двери ноги во время сна способны «шагнуть» в загробный мир, тем самым сократив отведенные человеку годы жизни.

Распространена была и вера в то, что человеческая душа во время сна покидает тело. Если же спать ногами к двери, душа может навсегда покинуть тело, так и не вернувшись.

Еще одна народная интерпретация «двери-портала» гласила, что сон ногами к дверному проему может открыть спящему его неблагополучное будущее. Увидев развитие своей судьбы, человек может испугаться.

Однако современная наука игнорирует народные приметы. Исследования ученых показывают, что расположение кровати никак не влияет на жизненное благополучие и на будущее человека. Специалисты полагают, что люди, склонные верить суевериям и приметам, больше подвержены всякого рода беспокойствам и переживаниям.

Даосская практика освоения пространства фэншуй дает простую рекомендацию касательно расположения кровати. Это учение советует спать в самом спокойном месте в доме, передает Пятый канал.