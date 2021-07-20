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Бесплатные курсы в центре занятости «Моя работа» прошли около 15 тысяч москвичей

Полина Долганова

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Бесплатные курсы в центре занятости «Моя работа» прошли около 15 тысяч москвичей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более 650 тренингов прошли в центре занятости населения «Моя работа» с начала 2021 года. Занятия посетили около 15 тысяч человек. На них жителям столицы рассказывали о секретах успешного трудоустройства.

Особой популярностью среди горожан пользуются онлайн-курсы. На них слушателей обучают техникам составления правильного резюме, а также рассказывают об эффективной подготовке к собеседованию.

Так, 20 и 27 июля состоится вебинар «Резюме — визитная карточка соискателя». В рамках него пользователи узнают о способах заинтересовать работодателя и грамотно расставить акценты в своем резюме.

Кроме того, 22 и 29 июля москвичи смогут посетить занятие «Собеседование: твой шаг к успеху». На нам соискатели научатся общаться с работодателями и сохранять при этом уверенность в себе. Специалисты также расскажут о том, какие вопросы необходимо задать своему потенциальному руководству перед устройством на работу, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Центр занятости «Моя карьера» также приглашал жителей Москвы на онлайн-занятия, которые помогли всем желающим быстрее найти работу.

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