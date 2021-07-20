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Более 25 проектов капремонта почтовых офисов утвердили в Москве с начала года

Полина Долганова

Город
Более 25 проектов капремонта почтовых офисов утвердили в Москве с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С начала текущего года в Москве было утверждено 26 проектов капитального ремонта отделений «Почты России». Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе городского комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

В сообщении говорится, что основной целью ремонтных работ является приведение почтовых офисов в порядок. Кроме того, должны быть улучшены условия работы сотрудников и созданы комфортные условия для горожан.

В рамках модернизации специалисты занимаются оптимизацией механизмов обслуживания и разрабатывают варианты повышения эффективности рабочих процессов в отделениях.

По пять проектов было согласовано на северо-западе, на юге и на юго-востоке столицы. Также по три ремонта утвердили в ЦАО, ВАО и ЮЗАО города, передает агентство городских новостей «Москва».

Также 30 июня капитальный ремонт начался в центре «Мои документы» в Западном Бирюлеве. Речь идет о двухэтажном здании 1972 года постройки, которое расположено в Востряковском проезде, дом № 22б.

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