Капитальный ремонт начался в центре «Мои документы» в Западном Бирюлеве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Востряковский проезд, 22Б Карта всех событий

В Западном Бирюлеве начали капитальный ремонт здания центра госуслуг «Мои документы». Об этом в среду, 30 июня, рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Речь идет о двухэтажном здании 1972 года постройки, которое расположено в Востряковском проезде, дом № 22б.

— В настоящий момент на объекте ведут демонтажные работы, после чего приступят к стяжке полов. Затем проведут перепланировку помещений: возведут новые перегородки, за счет этого пространство будет зонировано, и обеспечат достаточную для эвакуации ширину проходов, соответствующую нормативам пожарной безопасности, — пояснили в пресс-службе ведомства.

После завершения ремонта фасада здания начнется отделка его интерьеров: укладка полов, монтаж потолков и многое другое.

В обновленном центре госуслуг будут функционировать 30 окон для обслуживания граждан. Также в нем появится игровой уголок для детей.

Ремонт планируют завершить в этом году. В настоящее время жители могут получить госуслуги в соседнем офисе, который находится в Россошанском проезде, дом № 4б, сообщается на официальном сайте мэра столицы.