Вакцинацию от COVID-19 прошли 75 процентов сотрудников центров госуслуг в Москве

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Прививку от коронавирусной инфекции сделали 75 процентов работников центров госуслуг «Мои документы». Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе центров госуслуг Москвы.

— Каждый день специалисты общаются с большим количеством посетителей, которые приходят домой, где их ждут родные и близкие, дети и старшее поколение. Недопустимо подвергать риску людей, поэтому вакцинация — это очевидный выбор, — рассказал заместитель директора центров госуслуг города Москвы — статс-секретарь Дан Александрович Петелько.

Центры «Мои документы» также напомнили москвичам о необходимости соблюдать меры безопасности. Находясь в офисе, горожане должны носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Подобные меры могут помочь снизить уровень распространения коронавируса.

Кроме того, для жителей доступна процедура вакцинации в шести офисах «Мои документы» и в одном центре госуслуг в районе Ясенево. Специалисты работают во флагманских офисах с 10:00 до 21:00, а в центре госуслуг — с 08:00 до 19:30.

В общей сложности более трех тысяч человек помогают москвичам в центрах вакцинации от COVID-19. В настоящее время свыше двух тысяч специалистов офисов «Мои документы» оказывают москвичам сопровождение в пунктах вакцинации по всей Москве. Их отличительной характеристикой является фирменная форма. Их коллеги из департамента труда и соцзащиты населения дежурят в двух крупнейших пунктах в «Лужниках» и «Гостином дворе». В этих точках также работают 28 сотрудников столичной службы психологической помощи. В их полномочия входит проведение экспресс-консультаций.