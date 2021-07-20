Андрей Бочкарев заявил о завершении монтажа потолка на станции «Воронцовская» БКЛ

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Монтаж подвесного 3D-потолка завершается на станции «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ). Конструкция будет внешне напоминать Млечный Путь. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас специалисты отделывают на станции пассажирские зоны, служебные и технические помещения. Кроме того, на самой платформе станции «Воронцовская» осуществляется отделка колонн и балок с помощью панелей.

— Параллельно завершается монтаж подвесного потолка платформы из 11,6 тысячи алюминиевых «тарелок», — уточнил заммэра.

Он также добавил, что по завершении монтажа конструкция приобретет эффект непрерывного движения.

Ремонтники также занимаются монтажом настенных панелей путевых стен.

Руководитель проекта строительства станции «Воронцовская» ООО «ИБТ» Александр Ситников в свою очередь добавил, что в технических помещениях станции в настоящее время монтируются инженерные системы и ведется прокладка кабелей. Он отметил, что на эскалаторе первого вестибюля подходит к концу облицовка.

К текущему моменту на станции было уложено свыше 463 километров кабеля.

19 июля на станции «Новаторская» БКЛ начали монтировать необычный стеклянный потолок. В настоящее время строители также облицовывают пассажирскую зону. Из всех станций южного участка БКЛ станция «Новаторская» будет завершена первой. Сдать ее планируется до конца текущего года. Архитектурный облик станции будет иметь яркие цветовые акценты, главный из которых — потолок с пленкой оранжевого цвета. «Новаторская» также станет первой станцией метро в Москве, для отделки потолка которой применялось стекло.