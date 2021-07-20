Названы продукты, которые нужно исключить из рациона питания

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Пища, которую потребляет человек, оказывает значительное влияние на состояние его здоровья и продолжительность жизни. Эксперты составили пять продуктов, которые лучше всего не использовать в приготовлении блюд и отказаться от их употребления.

Кетчуп

Безвредными считаются лишь соусы домашнего приготовления. В составе такой заправки не должно быть сахара и ароматизаторов. Обычно кетчупы, которые можно найти на прилавках в магазинах, содержат в себе большое количество вредных веществ. Такие соусы относятся к продуктам, которые приводят к ожирению и онкологии, а также увеличивают риск развития диабета второго типа.

Выпечка

Эти лакомства представляют опасность для здоровья из-за ингредиентов, которые используются при их приготовлении. Это придает выпечке высокий гликемический индекс. Булочки, кексы, печенья, пироги и другие подобные десерты приводят к увеличению инсулина в крови. А это может стать причиной образования диабета, а также быстрого старения организма. Медики советуют отдавать предпочтение диетическим хлебобулочным изделиям.

Соя

Натуральные токсины, которые содержатся в сое, безвредны для человеческого организма лишь в небольших количествах. Иначе они нарушают работу энзимов, необходимых для усвоения белков. Вместе с тем переизбыток эстрогена в женском организме может привести к развитию онкологического заболевания.

Йогурт

Настоящие кисломолочные продукты несут организму пользу. Они насыщены пробиотиками, витамином В, кальцием и полезным белком. Помимо этого, согласно данным исследований, они могут предотвращать онкологические заболевания. В связи с этим специалисты рекомендуют употреблять в пищу только йогурты домашнего приготовления.

Фруктовые соки

Фруктовые напитки из магазина наносят организму человека вред. Это связано с избытком фруктозы. Доказано, что люди, которые часто пьют соки, на 20–30 процентов больше склонны к развитию диабета второго типа, чем те, кто отдает предпочтение фруктам, отмечает Newinform.