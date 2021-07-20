Диетолог перечислила полезные продукты, подходящие для ужина

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Какие продукты лучше всего использовать для приготовления ужина, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

— В жаркую погоду можно не отказываться от вечернего приема пищи. Однако тут существует риск: если человек мало ест в течение дня, потому что ему не хочется, а к вечеру, когда и температура воздуха немного снижается, у него появляется хороший аппетит, то существует большая вероятность переедания, — пояснила эксперт.

По ее словам, нужно стараться сохранить традиционный режим питания.

— На ужин в тарелке человека должны быть источники белка: мясо птицы или рыбы. Во время жары нежелательно употреблять жирное мясо, к примеру свинину, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Можно приготовить пищу на пару, потушить или запечь ее, — добавила Наталья Круглова.

Кроме этого, ужин должен включать источники витаминов, антиоксиданты и пищевые волокна. К этому всему можно отнести овощи и листовую зелень. Сюда также стоит добавить источники сложных углеводов: цельные крупы и цельнозерновые макароны, отмечает «Москва 24».