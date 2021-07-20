Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Диетолог перечислила полезные продукты, подходящие для ужина

Елена Фролова

Общество
Диетолог перечислила полезные продукты, подходящие для ужина
Фото: Pixabay

Какие продукты лучше всего использовать для приготовления ужина, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

— В жаркую погоду можно не отказываться от вечернего приема пищи. Однако тут существует риск: если человек мало ест в течение дня, потому что ему не хочется, а к вечеру, когда и температура воздуха немного снижается, у него появляется хороший аппетит, то существует большая вероятность переедания, — пояснила эксперт.

По ее словам, нужно стараться сохранить традиционный режим питания.

— На ужин в тарелке человека должны быть источники белка: мясо птицы или рыбы. Во время жары нежелательно употреблять жирное мясо, к примеру свинину, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты. Можно приготовить пищу на пару, потушить или запечь ее, — добавила Наталья Круглова.

Кроме этого, ужин должен включать источники витаминов, антиоксиданты и пищевые волокна. К этому всему можно отнести овощи и листовую зелень. Сюда также стоит добавить источники сложных углеводов: цельные крупы и цельнозерновые макароны, отмечает «Москва 24».

Читайте также:
ужинпродукты питанияполезные продукты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Владислав Овчинский
Владислав Овчинский

Проверки ведутся круглогодично

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лучшим внезапно стал «ужастик»

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нагорный Карабах: миротворчество на минном поле

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Короли коронабизнеса: почему ПЦР-тесты стоят дорого

Все мнения
О проекте