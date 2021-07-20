Андрей Бочкарев: Монолитные конструкции центров самбо и бокса в «Лужниках» почти завершены

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Возведение монолитных конструкций Международного центра самбо и центра бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» почти завершено. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На строительной площадке будущих центров практически завершены монолитные работы: их готовность оценивается в 92 процента. Также на объекте на 75 процентов завершен монтаж металлоконструкций шестого и седьмого этажей, на четверть выполнены фасадные работы, — рассказал он.

Центры построены уже на 32 процента. На объектах ежедневно работают 1369 человек и 18 единиц техники, отметил заммэра.

Центр бокса и центр самбо расположены симметрично друг с другом и объединяются общим фасадом. Однако функционировать они могут по отдельности, а посетители в них не будут пересекаться.

В проекте выделяются зеркальный потолок и витражное остекление фасада. Благодаря последнему за происходящим в центрах можно будет наблюдать с улицы.

На Московском урбанистическом форуме (МУФ) 1 июля Андрей Бочкарев рассказал, что 142 спортивных объекта построили в Москве с 2011 года. Они включают в себя сооружения ультрасовременного класса, такие как стадионы «Лужники», «Спартак», «ЦСКА» и «Динамо».