Юристы раскритиковали предложение ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации

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У идеи ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации нет никакого шанса на реализацию в обществе, где каждый гражданин имеет право на личное мнение и свободу выбора в вопросе, вакцинироваться или нет. Но в случае если предложение будет реализовано, закон приведет к нарушению демократических прав и свобод в стране. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказали юристы.

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с предложением ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям. По его мнению, некоторые люди отказываются прививаться, мотивируя это домыслами о «вреде» прививок. Петров уверен, что ответственность за призыв к отказу от прививки сможет повысить ответственное отношение к вакцинированию в стране и искоренит в ней «недопустимые явления».

Как рассказал «ВМ» член Общероссийского движения «Сильная Россия», адвокат, профессор Янис Юкша, сегодня законом предусмотрена ответственность за конкретные несущие угрозу обществу призывы, которые имеют формулировку сути нарушения. Например, к экстремизму или свержению власти.

— Призыв к отказу от вакцинации не видится нарушением закона. И введение ответственности за некое мнение вряд ли возможно. У нас плюрализм. Каждый имеет право высказывать свое мнение, — сказал адвокат.

Также он отметил, что даже публичные высказывания с призывом не делать прививку не содержат в себе ничего, что противоречило бы закону. Кроме того, Юкша напомнил, что в России нет обязательной вакцинации, за исключением ряда работников определенных сфер. Поэтому вопрос вакцинации лежит в плоскости выбора каждого россиянина.

— Давайте тогда будем наказывать за призыв к наказанию за призыв. Есть виды призывов неприемлемых в России, они наказуемы… Личное дело каждого гражданина — вакцинироваться или нет и выражать или нет свое мнение по этому поводу, — отметил эксперт.

По словам заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова, каждый россиянин имеет право высказывать свое мнение относительно любого вопроса и призывать к тому, что он считает необходимым и что не противоречит действующему законодательству.

— Нигде в законе у нас не указано, что лица не имеют права отказываться от прививок и высказывать свое мнение о вреде вакцинации... Как специалисты-медики, так и обыкновенные лица имеют право сомневаться, хороша та или иная вакцина или плоха. Безусловно, мы можем принять любой закон, но это будет один из тех законов, который будет направлен на уничтожение демократических прав и свобод в стране, — подчеркнул адвокат в беседе с «ВМ».

Краснов заключил, что идея введения ответственности за призыв к отказу от вакцинации неприемлема.