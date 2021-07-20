Ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации предложили в России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В письме министру юстиции Константину Чуйченко предложено ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса по немедицинским показаниям. Его написал первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

По его мнению, несмотря на принятые меры, информирующие о пользе вакцинации, некоторые люди отказываются прививаться, мотивируя это домыслами о «вреде» прививок.

Он утверждает, что в стране даже возник черный рынок по продаже поддельных сертификатов и QR-кодов, подтверждающих вакцинацию.

— В данной связи прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании, установления ответственности за приобретение гражданами поддельных сертификатов и иных документов о вакцинировании, — написал Петров в письме.

Он уверен, что такие меры смогут повысить ответственное отношение к вакцинированию в стране и искоренят в ней «недопустимые явления», передает RT.

Клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал об опасности отказа от вакцинации. Некоторые люди боятся ее, хотя на самом деле, возможно, только она сможет спасти им жизнь при повторном заболевании COVID-19.

Роскомнадзор с начала года заблокировал почти 400 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации.

В Москве активно ведется борьба со злоумышленниками, которые распространяют фальшивые медицинские документы. 15 июля в МВД рассказали о задержании в столице женщины, торговавшей поддельными справками о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса.

Кроме того, 15 июля в Москве возбудили дело о предъявлении поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса на портале «Госуслуги» с целью посещения заведений общепита. Первое уголовное дело о приобретении фальшивого QR-кода возбуждено в Москве 8 июля.