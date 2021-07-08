Первое уголовное дело о приобретении фальшивого QR-кода возбудили в Москве

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В столице возбудили первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода для посещения свободных от COVID-19 заведений. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил начальник управления организации дознания столичного ГУ МВД, полковник полиции Павел Милованов.

— Нами вчера было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество» — прим. «ВМ») по факту приобретения несуществующего QR-кода, — сказал представитель ведомства на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

По словам Милованова, задержанный приобрел фальшивый QR-код за девять тысяч рублей. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Также полковник отметил, что в настоящее время правоохранители рассматривают большое количество дел, связанных с QR-кодами. Всего, по данным за 7 июля, московская полиция возбудила 55 уголовных дел о фальсификации коронавирусных сертификатов, справок о медотводах и ПЦР-тестов.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, как полицейские обнаружили в южной части столицы офис, где продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19.