Более четырех тысяч тонн ранних овощей и зелени собрали аграрии в Подмосковье

Фото: msh.mosreg.ru

Аграрии собрали 4,3 тысячи тонн ранних овощей и зелени на территории Московской области. Такую информацию предоставили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

— Подмосковные хозяйства начали поставки ранних сортов овощей на прилавки и склады продуктовых торговых сетей и рынков, — пояснил руководитель ведомства Сергей Воскресенский.

По его словам, на данный момент в области было собрано 4,3 тысячи тонн овощей и зеленых культур. При этом министр уточнил, что ранние овощи открытого грунта были убраны специалистами с 400 гектаров земли.

Так, в области было собрано более 800 тонн ранней капусты, 49 тонн столовой свеклы, 150 тонн огурцов, порядка 90 тонн кабачков и свыше 3,2 тысячи тонн зеленых насаждений — шпината, рукколы, кинзы, салата, петрушки, укропа и сельдерея, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все продукты были собраны с территорий, которые находятся в Дмитровском и Раменском округах, Луховицах, Коломне, Озерах и Серпухове. Глава ведомства также добавил, что основные объемы овощей в регионе будут убирать в конце августа и осенью.