Врач озвучил, чего не стоит делать российским спортсменам в Токио

Фото: instagram.com/tokyo2020

Пока российские спортсмены будут находиться в Олимпийской деревне в Токио, им необходимо придерживаться определенной диеты. Главное правило для них на ближайший месяц — не вводить новых продуктов. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач спортивной медицины Илья Мелехин.

— У разных видов спорта диета разная. Самое главное общее правило — не вводить новых продуктов. К чему человек привык уже на протяжении долгого времени, ему и нужно это употреблять, нельзя делать резких телодвижений. Даже если пища будет качественной, это не очень хорошо в период подготовки и выступлений для спортсменов. Не рекомендую нашим спортсменам пробовать национальную японскую кухню. Тем более она там специфическая, не всегда подходит нашим спортсменам, — сказал Илья Мелехин.

По словам собеседника «ВМ», 15–20 лет назад с делегацией российских спортсменов на соревнования ездили диетологи и даже повар. Поэтому для россиян готовили отдельное меню. Как отметил врач спортивной медицины, диетологи и сейчас сопровождают наших спортсменов, а вот питание у них теперь общее. Поэтому им стоит быть осторожнее в период подготовки и выступлений, заключил специалист.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля в 14:00 по московскому времени, церемония закрытия — 8 августа в 14:00. В этом году они пройдут без зрителей.

Сами Игры стартуют еще до первой церемонии: программу Олимпиады-2020 откроют футбол и софтбол. В день открытия пройдут соревнования по стрельбе из лука и академической гребле. Первые 11 комплектов наград разыграют уже 24 июля.

Символом Олимпийских игр стало существо в сине-белую клетку, которая повторяет узор на эмблеме токийских Игр — Мирайтова (переводится как «вечность», «будущее»). В его характере сильны такие черты, как уважение традиций и стремление к новому. Символ Паралимпийских игр одет в плащ в бело-розовую клетку, а его голова украшена лепестками сакуры. Его зовут Сомэйти (производное от сорта сакуры). Примечательно, что имена для маскотов выбирали ученики начальных классов.