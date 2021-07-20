Фото: Михаил Садчиков-младший / Вечерняя Москва

Новые красочные граффити появились в Кронштадте ко Дню ВМФ. В сквере «Инчхон» завершат последние штрихи стрит-арт-объекта 20 июля.

Автором задумки стал мастер из Новосибирска Дмитрий Яблонский. Это его первая работа в Кронштадте.

— Работалось неплохо. Здесь свежий морской воздух и погода отличная. Иногда мне даже удавалось посмотреть авиашоу. Добавляла энергии и сил для создания граффити заинтересованность прохожих, — поделился художник.

Уличный арт-объект был создан за пять дней. На нем изображены командующий балтийским флотом в Первую мировую войну адмирал Николай фон Эссен и адмирал Николай Кузнецов, который стоял во главе флота во времена Великой Отечественной.

Помимо этого, на граффити можно увидеть знаменитые крейсеры «Аврора» и «Молотов», а также подводную лодку К21. Последняя в настоящее время является музеем в Североморске, отмечают «Невские новости». Сквер «Инчхон» был неслучайно выбран для реализации задумки. Он расположен недалеко от кадетского корпуса. По мнению автора, ребятам будет интересно наблюдать рисунок из окон своего учебного заведения.