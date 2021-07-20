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Москвичи стали чаще выбирать МЦК и МЦД для поездок по городу

Полина Долганова

Город
Москвичи стали чаще выбирать МЦК и МЦД для поездок по городу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

После пандемии коронавирусной инфекции жители Москвы стали чаще выбирать Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД) для передвижения по городу. Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы сравнили в своем Telegram-канале пассажиропоток на различных городских видах транспорта.

Пассажиры начали активнее пользоваться услугами железных дорог, нежели другими видами передвижения. Ежедневно по кольцу и на диаметрах перемещается более 800 тысяч человек.

Благодаря МЦД многим москвичам удалось сократить время поездок из области в столицу. Многие владельцы личных автомобилей также перешли на диаметры и перестали тратить большое количество времени в пробках.

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что МЦК и МЦД стали первыми видами общественного транспорта Москвы, где пассажиропоток вырос после пандемии COVID-19.

В июне 2021 года услугами перевозок Московской железной дороги воспользовалось около 59 миллионов пассажиров, что более чем в полтора раза превышает количество поездок за тот же период прошлого года. Повысился интерес и к поездам дальнего следования, где количество перевезенных человек увеличилось почти в три раза — с 786 тысяч до практически 2,2 миллиона человек, сообщает пресс-служба МЖД.

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