Астрологи рассказали, какие морские жители характеризуют каждый знак зодиака

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Астрологи сопоставили морских обитателей со знаками зодиака и распределили их по схожим характеристикам.

Например, акула ассоциируется с Овном. Она всегда добивается большой наживы. Целеустремленная, упрямая и не собирается никому уступать.

Телец — это кит. Движется по течению, неповоротливый и неприхотливый, иногда использует свою накопившуюся энергию для осмотра подводных просторов.

Близнецов можно сопоставить с миногами. У них живой темперамент и часто изменчивое настроение. Минога очень пронырлива, поэтому может выйти из любой ситуации.

Рак — это мидия. Хозяйственная, чуткая, но бывает раздражительна и все гиперболизирует, также часто закрывается от внешнего мира.

Лев ассоциируется с медузой. Данная представительница подводного мира импульсивная и эмоциональная. Всегда выделяется своим внешним видом и часто воспринимает негатив на свой счет.

Деву можно сравнить с камбалой. Они умеют правильно воспринимать поток информации и сортировать ее благодаря прекрасной памяти. Это помогает им быть внимательными и оставаться в тени.

Весы может олицетворять морская звезда. Имея безобидное название, по натуре она хищница. Она несравненна в любовном поединке, обожает все самое красивое и роскошное, всегда рассудительна.

Скорпион — это пиранья. Самая искусная хищница, которая таит в себе скрытую власть. Умеет овладевать человеческими мыслями и верит в мистику, иногда рефлексирует и достигает неизведанных глубин.

Стрелец схож по характеру со скатом. Он любит красивую и насыщенную жизнь, поэтому с легкостью справляется с препятствиями и нейтрализует опасность.

Водолей — это рыба-бабочка. Не нарывается на неприятности, спокойна по своей натуре и может отстаивать свои личные границы. Настроение может быстро меняться — от бунтарства до меланхолии.

Рыб в подводном царстве представляют дельфины, самые разумные морские существа. Они чувствительные и всегда придут на помощь. Даже в греческой мифологии дельфины помогали мореплавателям, спасали их, оберегали от опасности, сообщает 5-tv.ru.