Появились фотографии «золотого» дворца начальника ГИБДД по Ставропольскому краю

Фото: Александр Хинштейн

Депутат Государственном думы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографии загородного дома начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Глава ведомства был задержан по подозрению в организации преступного сообщества во вторник, 20 июля.

По словам парламентария, в ходе спецоперации МВД и Росгвардии также были задержаны еще 35 сотрудников региональной Госавтоинпекции.

— Им инкриминируются организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т. п. По сути, на Ставрополье действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем — от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком, — написал Хинштейн.

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На опубликованных фотографиях запечатлен двухэтажный дом начальника ГИБДД, а также его интерьеры. Убранство дома указывает на стремление его владельца к роскошной жизни. На снимках видно изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.

Многие комнаты «золотого» дворца Сафонова украшены живописью. В спальне находится кровать с резными спинками. Также в доме есть тренажерный зал, бильярд и баня.

Позже Александр Хинштейн сообщил, что в отношении задержанного начальника УГИБДД Ставропольского края и его подельников возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».