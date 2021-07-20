Путин заявил, что российский самолет МС-21 выйдет на трассу в ближайшее время

Фото: Администрация президента РФ

Российский магистральный самолет МС-21 должен выйти на трассу в ближайшее время. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал президент России Владимир Путин на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

Самолет МС-21 является ближне- и среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения.

— На нынешнем авиасалоне впервые представлены его модификации с отечественным двигателем, — приводит РИА Новости слова Путина.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Позже появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.

После анонса военный эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что за таинственный самолет Россия представит на МАКСе. В видеоролике он обратил внимание на пилота с нашивкой F-35 (американского истребителя пятого поколения) и предположил, что россияне создали конкурента этому судну.

Международный авиакосмический салон традиционно проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут подписаны различные контракты, связанные с авиационной техникой. Все желающие смогут посетить мероприятие с 21 по 25 июля включительно. Для этого нужно предоставить QR-код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о вакцинации от COVID-19.