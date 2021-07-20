Выставка «Великан и подросток» открылась в Музее Чуковского

Василий Перов, портрет Достоевского, 1872 год

Дом-музей К. И. Чуковского представляет выставку «Великан и подросток», приуроченную к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского.

Достоевский волновал Корнея Чуковского во все времена его литературных трудов. Личность Федора Михайловича незримо присутствует во многих из них, начиная от ранних работ о масскульте до исследований о детской психологии, русском языке и искусстве перевода. Автор «Бесов» незаметно «мерцает» даже в сказках. Ассоциативную связь между «Крокодилом» и одноименным рассказом Достоевского специалисты улавливали еще при жизни Корнея Ивановича.

Именно Чуковский, заручившись поддержкой вдовы Достоевского, идентифицировал в 1914 году самое первое опубликованное сочинение будущего автора «Идиота», прочитал о писателе десятки лекций и сделал ряд важных архивных изысканий.

Выставка открыта до 30 декабря, сообщается на сайте музея.

Дом Любощинских-Вернадских к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского организовал выставку «Федор Достоевский. Сильные впечатления». Экспозиция объединяет в себе пятнадцать тем. Первый зал посвящен Достоевскому-творцу. Другие стенды обращены к темам, которые затрагиваются, в том числе, в произведениях писателя: искусство театра, вера, Москва и Петербург, революция, Достоевский — читатель и журналист.