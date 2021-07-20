МХАТ опроверг информацию о заключении договора с Ольгой Бузовой

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В МХАТ имени Горького не продлили контракт на этот сезон с актрисой и певицей Ольгой Бузовой. Информация о его заключении не соответствует действительности. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в пресс-службе театра.

— На сегодняшний день контракт с Ольгой Бузовой не подписан. Ни со стороны театра, ни со стороны Ольги. Театр сейчас находится в отпуске и приступит к подготовке сезона с первых чисел августа. К этому моменту будут известны все детали по осеннему спектаклю «Чудесный грузин», — рассказала пресс-секретарь МХАТа Виктория Мусина-Пушкина «Газете.Ru».

19 июля появилась информация о новом заключенном с Бузовой контракте. Сообщалось, что новый контракт предусматривает ее участие в двух постановках нашумевшего спектакля «Чудесный грузин» в сентябре. Гонорар певицы мог составить 234 тысячи рублей.

Ольга Бузова получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин». Премьера данной постановки состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей. Выход певицы на сцену театра вызвал широкий резонанс: многие звезды и общественные деятели отозвались о нем негативно.