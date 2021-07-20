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Тестирование системы онлайн-голосования пройдет с 29 по 30 июля на сайте mos.ru

Полина Долганова

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Тестирование системы онлайн-голосования пройдет с 29 по 30 июля на сайте mos.ru
Фото: Pexels

Общемосковская проверка системы онлайн-голосования состоится с 29 по 30 июля. Тестирование будет проходить в формате репетиционного голосования, которое позволит проверить исправность системы.

Принять участие в проверке смогут совершеннолетние жители Москвы, у которых есть полная учетная запись на сайте mos.ru.

Предстоящее тестирование станет уже седьмым по счету. Оно позволит не только узнать, какие темы в наибольшей степени волнуют москвичей, но и выявить, насколько устойчива система голосования к нагрузкам. Также в рамках проверки будет установлена готовность сервиса к внешним атакам.

Тестировать систему будут не только разработчики и обычные жители Москвы, но и хакеры. Они должны будут попытаться взломать сайт в момент проведения голосования. В случае удачи они получат денежное вознаграждение, рассказали на официальном портале мэра Москвы.

Сразу несколько избирателей смогут отдать свои голоса с одного устройства на электронных выборах в столице.

Москвичи, чья учетная запись на портале mos.ru была подтверждена, смогут проголосовать на предстоящих выборах в Госдуму не выходя из дома. Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

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