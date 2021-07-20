Мишустин заявил, что авиапром РФ успешно справился со сложностями в пандемию

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский авиапром не сбавляет темпа разработок в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении премьер-министра РФ Михаила Мишустина к открытию Международного авиационно-космического салона (МАКС), опубликованном на сайте кабмина во вторник, 20 июля.

По его словам, пандемия коронавируса стала для авиационной промышленности тяжелым испытанием. Однако российские компании смогли справиться с проблемами при поддержке государства и «обратить кризис в новые возможности», подчеркнул Мишустин.

— Компании успешно справляются со сложной ситуацией, не сбавляют темпа разработок, проводят испытания, готовят к выводу на рынок гражданские самолеты и вертолеты нового поколения, — отметил Мишустин.

Ранее госкорпорация «Ростех» опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Позже появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.

После анонса военный эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что за таинственный самолет Россия представит на МАКСе. В видеоролике он обратил внимание на пилота с нашивкой F-35 (американского истребителя пятого поколения) и предположил, что россияне создали конкурента этому судну.

Международный авиакосмический салон традиционно проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут подписаны различные контракты, связанные с авиационной техникой. Все желающие смогут посетить мероприятие с 21 по 25 июля включительно. Для этого нужно предоставить QR-код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о вакцинации от COVID-19.