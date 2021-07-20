Фестиваль «Проект: ПОЭТ» пройдет в усадьбе Мураново

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Поэтический фестиваль «Проект: ПОЭТ» 31 июля пройдет в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева. Здесь на одной площадке встретятся современные литераторы, поэты и артисты.

Зрителей праздника ждут литературные чтения российских актеров и поэтов, открытый микрофон, мастер-класс по чтению стихов, поэтический вечер. Посетители окунутся в аутентичную атмосферу, пронизанную творчеством и духом поэзии. Каждый гость сможет услышать профессиональное прочтение авторских стихов, а также произведений знаменитых авторов разных лет, которые пройдут на двух основных площадках: веранде главного усадебного дома и большой сцене.

Гости фестиваля смогут прогуляться по территории усадьбы, на которой добавятся стилизованные под колорит усадьбы арт-объекты. Получить новый творческий опыт можно будет, приняв участие в разнообразных мастер-классах. А на веранде главного усадебного дома создадут уникальное музыкальное пространство.

В фестивале примут участие актер театра Сергей Гармаш, российская поэтесса Вера Полозкова, актер театра Евгений Ткачук, писатель Сергей Пароходов, актер театра и кино Сергей Друзьяк и писатель Владимир Понкин.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.