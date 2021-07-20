Клубы РПЛ выступили за отмену лимита на легионеров

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Большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за отмену лимита на легионеров. Об этом во вторник, 20 июля, рассказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

По его словам, вопрос отмены лимита легионеров затрагивает все аспекты современного футбола. В частности, вопрос касается молодых игроков, уточнил глава РПЛ.

— Но это должен быть достаточно сообщающийся сосуд, мы должны затронуть все субъекты профессионального футбола, в том числе и развития наших молодых игроков, — приводит РИА Новости слова Прядкина.

На данный момент каждая команда в РПЛ должна подавать на турнир не более восьми иностранных футболистов.

19 июля стало известно, что московский «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальской «Бенфикой». В конце июня московский «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Витории. Встреча прошла в Австрии и закончилась со счетом 1:2.

До этого полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин извинился за ошибку в матче с Данией на чемпионате Европы по футболу. Он добавил, что готов принять «весь хейт и удар на себя». Сборная России в понедельник, 21 июня, уступила Дании со счетом 1:4 и не смогла выйти в плей-офф Евро-2020.