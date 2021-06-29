Московский «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Витории

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ФК «Спартак» уступил в товарищеском матче азербайджанскому клубу «Нефтчи». Встреча прошла в Австрии и закончилась со счетом 1:2.

В составе «красно-белых» отличился Михаил Игнатов (77-я минута). Соперник ответил голами Намика Аласгарова (9-я) и Аррамиса Соареша (45+2).

Это была первая игра столичного клуба под руководством нового наставника Руя Витории. Он пришел в команду вместо Доменико Тедеско, подписав контракт на два года.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 2 июля против словенского «Браво».

Ранее полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин извинился за ошибку в матче с Данией на чемпионате Европы по футболу. Он добавил, что готов принять «весь хейт и удар на себя».