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Московский «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Витории

Иван Юминов

Спорт
Московский «Спартак» проиграл «Нефтчи» в первом матче под руководством Витории
Фото: Twitter/fcsm_official

ФК «Спартак» уступил в товарищеском матче азербайджанскому клубу «Нефтчи». Встреча прошла в Австрии и закончилась со счетом 1:2.

В составе «красно-белых» отличился Михаил Игнатов (77-я минута). Соперник ответил голами Намика Аласгарова (9-я) и Аррамиса Соареша (45+2).

Это была первая игра столичного клуба под руководством нового наставника Руя Витории. Он пришел в команду вместо Доменико Тедеско, подписав контракт на два года.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 2 июля против словенского «Браво».

Ранее полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин извинился за ошибку в матче с Данией на чемпионате Европы по футболу. Он добавил, что готов принять «весь хейт и удар на себя».

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