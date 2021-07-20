Путин на МАКС-2021 осмотрел новый российский военный истребитель

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Президент России Владимир Путин во время посещения авиакосмического салона МАКС осмотрел легкий тактический однодвигательный самолет «Сухой». Он был впервые представлен в рамках МАКС во вторник, 20 июля.

Новый военный истребитель является легким многоцелевым истребителем пятого поколения, он работает на одном двигателе. «Сухой» обладает прорывными характеристиками, высокими летными качествами и возможностями для разведки.

Президент также осмотрел другие образцы авиационной техники, которые были представлены на авиакосмическом салоне МАКС, пишет РИА Новости.

Госкорпорация «Ростех» 13 июля опубликовала пресс-релиз, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Позже появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.

После анонса военный эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что за таинственный самолет Россия представит на МАКСе. В видеоролике он обратил внимание на пилота с нашивкой F-35 (американского истребителя пятого поколения) и предположил, что россияне создали конкурента этому судну.

Международный авиакосмический салон традиционно проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут подписаны различные контракты, связанные с авиационной техникой. Все желающие смогут посетить мероприятие с 21 по 25 июля включительно. Для этого нужно предоставить QR-код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о вакцинации от COVID-19.