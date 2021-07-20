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Семь человек задержано в ходе спецоперации МВД и ФСБ в Ставропольском крае

Иван Юминов

Происшествия
Семь человек задержано в ходе спецоперации МВД и ФСБ в Ставропольском крае
Фото: rosguard.gov.ru

Сотрудники ГУ СБ МВД России и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России провели спецоперацию в Ставропольском крае, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк во вторник, 20 июля.

— В Ставропольском крае сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и Управления «М» ФСБ России проведена специальная операция. Задержаны предполагаемые участники организованной группы, которые получили незаконное денежное вознаграждение в особо крупном размере, — рассказала она.

По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица. Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.

В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел. В операции также приняли участие сотрудники СК, Генпрокуратуры и Росгвардии.

У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы. В отношении полицейских назначили проведение служебной проверки, их уволят в случае установления вины. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки», отмечается на сайте МВД.

20 июля сообщалось, что начальника управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали по подозрению в организации преступного сообщества. На фотографиях его загородного дома видно, что многие комнаты «золотого» дворца украшены живописью.

Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн

В спальне находится кровать с резными спинками. Также в доме есть тренажерный зал, бильярд и баня. На снимках видно изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.

В отношении Сафонова и его подельников возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества».

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