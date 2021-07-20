Беспилотный вертолет впервые примет участие в летной программе МАКС

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200. Об этом во вторник, 20 июля, рассказали в пресс-службе холдинга.

В пресс-службе уточнили, что он станет первым в истории беспилотным участником летной программы МАКС.

Аппарат длиной 3,9 метра и высотой 1,2 метра может развивать скорость до 160 километров в час. Он способен находиться на высоте до 3,9 тысячи метров до четырех часов, пишет РИА Новости.

Госкорпорация «Ростех» 13 июля опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Позже появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.

После анонса военный эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что за таинственный самолет Россия представит на МАКСе. В видеоролике он обратил внимание на пилота с нашивкой F-35 (американского истребителя пятого поколения) и предположил, что россияне создали конкурента этому судну.

Международный авиакосмический салон традиционно проходит в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля. На нем будут подписаны различные контракты, связанные с авиационной техникой. Все желающие смогут посетить мероприятие с 21 по 25 июля включительно. Для этого нужно предоставить QR-код, свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус или о вакцинации от COVID-19.