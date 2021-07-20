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Городские службы провели очередную аэрацию воздуха в Москве

Анастасия Колоскова

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Городские службы провели очередную аэрацию воздуха в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В связи с жаркой погодой колонны спецтехники в очередной раз провели на улицах столицы аэрацию воздуха. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

— На столбиках термометров плюс 26, а мы завершили первую на сегодня аэрацию, — говорится в сообщении.

Процедуру аэрации, помогающую охладить не только дороги, но и воздух, сотрудники коммунального хозяйства повторят в 16:00.

Жителей столицы попросили с пониманием отнестись к работе столичных служб и не мешать движению техники.

Синоптики сообщали, что 20 июля столичный регион будет находиться в малоградиентном барическом поле под влиянием холодного атмосферного фронта. Ожидается жаркая и облачная с прояснениями погода. Не исключены кратковременные дожди.

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