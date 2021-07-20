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Врач-кардиолог рассказал, для кого жара представляет смертельную опасность

Елена Фролова

Общество
Врач-кардиолог рассказал, для кого жара представляет смертельную опасность
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Изнуряющая жара может нести угрозу для здоровья граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом в зоне риска находятся не только они. Об этом рассказал директор Института персонализированной медицины Первого московского государственного медицинского университета имени Сеченова, врач-кардиолог Филипп Копылов.

— Тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, нужно крайне аккуратно относиться к собственному здоровью, особенно во время очень жаркой погоды. Риск несет обезвоживание. Но еще опасен и сам по себе перегрев, так как он может отразиться на сердечно-сосудистой системе в виде подъема артериального давления и ряда других проблем, — пояснил эксперт.

По его словам, в организме людей с сердечно-сосудистой недостаточностью хуже протекает процесс теплообмена. В отличие от здоровых граждан, им перегреться гораздо проще, отмечает «Радио 1». Поэтому врач-кардиолог советует этим пациентам обязательно следить за приемами лекарств, не пропускать их, а также в обязательном порядке поддерживать водный режим. Последнее поможет контролировать уровень артериального давления.

Эксперт добавил, что жаркая погода представляет опасность не только для сердечников, но и для всех граждан с тяжелыми заболеваниями.

— Нахождение под лучами палящего солнца может привести к летальному исходу. Особенно это касается людей с тяжелыми заболеваниями. Причем чем сильнее заболевание, тем выше риск, — добавил Филипп Копылов.

По его мнению, во время жары лучше постараться не находиться под прямыми солнечными лучами.

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