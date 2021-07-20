Поливомоечный трамвайный вагон запустили по улицам Москвы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

На улицах столицы запустили необычный желтый трамвай, который является поливомоечным вагоном. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник, 20 июля.

— Такой трамвай охлаждает трамвайные пути, чтобы в жару рельсы не накалялись, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

В пресс-службе отметили, что в салоне вместо сидений находится вода. Вагон способен вместить девять тонн жидкости.

Во вторник в связи с жаркой погодой колонны спецтехники в очередной раз провели на улицах столицы аэрацию. Процедура позволяет охладить не только дороги, но и воздух.