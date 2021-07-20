Поливомоечный трамвайный вагон запустили по улицам Москвы
На улицах столицы запустили необычный желтый трамвай, который является поливомоечным вагоном. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта во вторник, 20 июля.
— Такой трамвай охлаждает трамвайные пути, чтобы в жару рельсы не накалялись, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».
В пресс-службе отметили, что в салоне вместо сидений находится вода. Вагон способен вместить девять тонн жидкости.
Во вторник в связи с жаркой погодой колонны спецтехники в очередной раз провели на улицах столицы аэрацию. Процедура позволяет охладить не только дороги, но и воздух.
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