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Углубленную диспансеризацию запустили для перенесших COVID-19 жителей Подмосковья

Елена Фролова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Углубленную диспансеризацию запустили для перенесших COVID-19 жителей Подмосковья
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Жителям Московской области, которые перенесли COVID-19, предлагается пройти углубленную диспансеризацию. Они смогут это сделать в поликлинике по месту прикрепления. Такую информацию предоставили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

— Новая коронавирусная инфекция может вызвать осложнения — тромбозы, тахикардию и другие патологии. На территории нашего региона люди, переболевшие коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию, в рамках которой медицинские специалисты вовремя смогут выявить у пациента признаки обострения хронических заболеваний сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов, — пояснила заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

По ее словам, диспансеризацию проводят в два этапа. Во время первого берутся общий и биохимический анализы крови. Вместе с этим ведется измерение насыщения крови кислородом, делается рентгенография органов грудной клетки и другие необходимые исследования.

При необходимости пациента направляют на второй этап углубленной диспансеризации, который включает в себя компьютерную томографию легких, ЭКГ, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, отмечает РИАМО. Пройти углубленную диспансеризацию могут граждане старше 18 лет.

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