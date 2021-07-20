Закон о пчеловодстве в Подмосковье выведет отрасль на новый уровень

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Итоги шестого созыва начали подводить депутаты Московской областной думы. Среди самых значимых решений они обозначили принятие закона «О пчеловодстве на территории Московской области». Такую информацию предоставили в пресс-службе Мособлдумы.

Разговоры о принятии данного законопроекта начались еще в 2017 году. Тогда депутаты предложили ввести следующие положения: сокращение расстояния от пасеки до других земельных участков, введение новых понятий в законодательство, регулирование кочевых пасек.

— Данная тема имеет большую важность. Она была взята нами на контроль совместно с подмосковными фермерами, пчеловодами и представителями научных сообществ, — пояснил председатель профильного комитета Мособлдумы Сергей Керселян.

Он уточнил, что проводились расширенные и выездные заседания, которые показали, что проблема достаточно сложная и отрасль, имеющая большой потенциал, никак не развивается. В результате в середине лета 2020 года был принят закон, который учитывает особенности региона и регулирует все главные вопросы. Документ позволяет регулировать охрану пчел как важного компонента природной среды, создавать благоприятные условия для разведения, содержания и использования этих насекомых, отмечает РИАМО.