Закон о пчеловодстве в Подмосковье выведет отрасль на новый уровень
Итоги шестого созыва начали подводить депутаты Московской областной думы. Среди самых значимых решений они обозначили принятие закона «О пчеловодстве на территории Московской области». Такую информацию предоставили в пресс-службе Мособлдумы.
Разговоры о принятии данного законопроекта начались еще в 2017 году. Тогда депутаты предложили ввести следующие положения: сокращение расстояния от пасеки до других земельных участков, введение новых понятий в законодательство, регулирование кочевых пасек.
— Данная тема имеет большую важность. Она была взята нами на контроль совместно с подмосковными фермерами, пчеловодами и представителями научных сообществ, — пояснил председатель профильного комитета Мособлдумы Сергей Керселян.
Он уточнил, что проводились расширенные и выездные заседания, которые показали, что проблема достаточно сложная и отрасль, имеющая большой потенциал, никак не развивается. В результате в середине лета 2020 года был принят закон, который учитывает особенности региона и регулирует все главные вопросы. Документ позволяет регулировать охрану пчел как важного компонента природной среды, создавать благоприятные условия для разведения, содержания и использования этих насекомых, отмечает РИАМО.